"Die Extremisten nutzen nicht nur Spiele für Erwachsene. Sie sind auch in Spielen unterwegs, die für Kinder ab sechs Jahren freigegeben sind. Gerade da muss Polizei darauf aufmerksam machen – insbesondere, weil auch Kinder in Spielen das erste Mal mit solchen Inhalten konfrontiert werden. Welches achtjährige Kind ist denn darauf vorbereitet, wenn ein Mitspieler sich Waffen-SS nennt? Insofern kann auch die Heranführung an die Szene über die Spiele laufen. Nachgewiesen über Studien ist das nicht. Aber ich halte es nicht für unrealistisch."