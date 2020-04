Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, sagte dem MDR am Mittwoch, dass es in diesem Sommer keine Festivals geben könne. Veranstaltungen wie das Rudolstadt-Festival oder "Sonne-Mond-Sterne" am Bleilochstausee seien nicht vorstellbar. Mit einigen großen Veranstaltern habe er deswegen Gespräche geführt, sagte Ramelow.

Politische Entscheidung in Sachsen-Anhalt steht noch aus

Was ist mit den Festivals im Sommer in Sachsen-Anhalt? Das Sputnik Spring Break am Goitzschesee ist bereits für Ende Mai geplant. Die aktuellen Einschränkungen wegen des Coronavirus gelten noch bis zum 19. April.

Eine politische Entscheidung, wie es danach weitergehen soll, steht noch aus. Das Landessozialministerium teilte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag auf Nachfrage mit, dass dazu momentan noch keine Auskunft gegeben werden könne. Am Mittwoch nach Ostern würden Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten miteinander sprechen. "In Abhängigkeit von den Ergebnissen wird sicherlich auch in Sachsen-Anhalt darüber zu sprechen sein, wie weiter verfahren wird und in welchen Punkten bestehende Restriktionen gegebenenfalls verändert werden", hieß es vom Sozialministerium.

Veranstalter fürchten hohe Kosten

Die Veranstalter warten nun auf die politische Entscheidung. Von MDR SPUTNIK heißt es zum Festival Sputnik Spring Break, dass es derzeit keinen aktuellen Stand gebe. "Die Behörden in Sachsen-Anhalt ringen zusammen mit dem Veranstalter um eine für alle Seiten sinnvolle Regelung. MDR SPUTNIK ist nicht der Veranstalter des SPUTNIK SPRING BREAK, deshalb können wir auch keine Entscheidung treffen." Sollte das Festival nicht stattfinden können, werde der Ticketpreis erstattet. Das Splash! dagegen zeigt sich noch hoffnungsvoll, dass die Veranstaltung im Juli in Ferropolis stattfinden könne.

Zwar könnten die Veranstalter auch selbst entscheiden, ihre Festivals vorsorglich abzusagen. Doch dann müssten sie für alle bereits entstandenen Kosten selbst aufkommen. Daher warten die Veranstalter darauf, dass die Absage von den zuständigen Behörden angeordnet wird. Denn dann könnten Veranstaltungsausfallversicherungen für die Kosten aufkommen, sofern Pandemien als Absagegrund von der Versicherung nicht ausgeschlossen wurden.

Händel-Festspiele 2020 abgesagt

Die Händel-Festspiele in Halle, geplant vom 29. Mai bis 14. Juni, sind abgesagt worden. Das sagte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag. Alle acht Mitglieder des Kuratoriums hätten dafür gestimmt. Wiegand selbst ist Vorsitzender des Kuratoriums. Das sei kulturell zwar ein schwerer Verlust, aber es führe kein Weg daran vorbei, sagte der Oberbürgermeister. Die Risiken durch hunderte Besucher, auch aus dem Ausland, seien unangemessen groß. Im vergangenen Jahr waren etwa 60.000 Besucher zu den Festspielen gekommen.