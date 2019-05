Sachsen-Anhalt bietet eine ganze Palette an unterschiedlichsten Veranstaltungen. Von großen bis kleinen, von mitten in der Stadt bis inmitten der Natur, von Rock bis Klassik und von Elektro bis Hip-Hop ist für jeden Geschmack etwas dabei. MDR SACHSEN-ANHALT gibt einen Überblick: Welche Events stehen wo an und wer tritt auf? Und: Wo ist Camping erlaubt?