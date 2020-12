Supermärkte erhöhen Fleischpreise Fleischwirtschaft erwartet keine faire Weitergabe der Preiserhöhung

Der Verband der Fleischwirtschaft glaubt nicht an eine faire Weitergabe der Preiserhöhung von Schweinefleisch. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, wird nur gut ein Viertel des produzierten Schweinefleischs an den Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Zudem würden viele Schlachtbetriebe auch gar nicht an die Discounter liefern, die zuletzt die Preise für Schweinefleisch-Produkte erhöht haben. Dadurch könne der Preisaufschlag auch nicht an alle Bauern weitergeben werden, so der Verband.