In Sachsen-Anhalt arbeiten so viele Flüchtlinge im Bundesfreiwilligendienst wie sonst nirgens in Deutschland. Rund 40 Prozent der freiwilligen Helfer haben einen Fluchthintergrund. In Halle und im Saalekreis sind es sogar doppelt so viele. In allen anderen Bundesländern sind es weniger als 40 Prozent. Grund dafür könnte das Programm sein, das die Freiwilligenagenturen in Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen haben. Dessen Ziel ist es, gezielt Flüchtlinge zu integrieren.