Christian Wohlthat hat den Sanitär- und Heizungsbetrieb seines Vaters übernommen. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Ein neuer Lieferwagen, ausgestattet mit allem nötigen Werkzeug, kostet den Sanitär- und Heizungsbauer Christian Wohlthat rund 50.000 Euro. Jeder seiner Monteure braucht ein eigenes Auto, um flexibel zu den Aufträgen fahren zu können. "Die 10.000-Euro-Prämie helfen da schon ein Stück weiter", sagt er, "die fließen in einen neuen Arbeitsplatz."

Seit Juli können Handwerksmeister, die zum ersten Mal einen Betrieb neu gründen oder übernehmen, eine Prämie beantragen. Sie bekommen 10.000 Euro, wenn Investitionen von mindestens 15.000 Euro vorgenommen werden und das neue Unternehmen mindestens drei Jahre Bestand in Sachsen-Anhalt hat. "So soll sichergestellt werden, dass der Betrieb auch längerfristig läuft", erklärt Burkhard Grupe, Leiter der Handwerkskammer Magdeburg. Etwa 50 Meister aus Sachsen-Anhalt haben die Prämie bisher über die Handwerkskammern beantragt. "Das ist eine Zahl, die uns sehr zufriedenstellt", sagt Grupe. "Man darf nicht vergessen: jedes Förderprogramm muss erstmal anlaufen. Bis es bekannt wird und die Anträge gestellt und genehmigt werden, dauert es etwas. Von daher bin ich hoch zufrieden. Die Prämie wird in Anspruch genommen."

Zahl der Handwerksbetriebe sinkt stetig

Das Land will mit der Förderung einer dramatischen Entwicklung entgegenwirken: Trotz voller Auftragsbücher und einer "brummenden, richtig brummenden" Konjunktur gibt es immer weniger Meister und immer weniger Betriebe, so Grupe. 2010 waren es in Sachsen-Anhalt noch 29.784 Betriebe mit 2.430 Neueintragungen, heute sind es noch 26.551 Unternehmen mit 1.505 Neueintragungen. Bei den Ausbildungsabsolventen ist die Entwicklung ähnlich: Vor sieben Jahren legten 496 Gesellen in Sachsen-Anhalt die Meisterprüfung ab, 2017 nur noch 294. Insgesamt gab es in Sachsen-Anhalt 2010 rund 11.200 Auszubildende, 2016/17 waren es nur noch etwa 7.000 angehende Handwerker.

Dank Prämie kann Wohltat in einen neuen Arbeitsplatz investieren. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Ein Studium wird dem Handwerk oft vorgezogen

"Der Abwärtstrend hat verschiedene Gründe", erklärt Jens Schumann von der Handwerkskammer Halle. Einerseits gebe es weniger Menschen im fraglichen Alter für eine Meisterprüfung. "Dann sind viele junge Menschen in den 90er und Nuller Jahren zu Zeiten des Lehrstellenmangels in der Region zur Ausbildung in andere Teile Deutschlands gewechselt und dort ansässig geworden", erklärt Schumann. Nun fehlten diese potenziellen Auszubildenden. Außerdem wollen viele Schulabgänger lieber studieren. "Insbesondere jene, die früher eine Ausbildung oder Meisterschule angestrebt hätten, wurden in den letzten Jahren politisch gewollt zu einem Studium gedrängt", so Schumann. Man müsse es schaffen, dass das Handwerk nicht mehr "zweite oder dritte Wahl" sei.

Nachfolger dringend gesucht

Nun sucht das Handwerk händeringend Verstärkung und viele Betriebsinhaber einen Nachfolger. Denn rund ein Drittel der Unternehmensinhaber ist älter als 55 Jahre und wird bald in Rente gehen. Und dann werde es insbesondere auf dem Land schwierig, betont Grupe. "Das Handwerk gehört ein Stück weit zur Daseinsvorsorge. Wenn in ländlichen Regionen kein Sanitär-, Heiz- und Klimabetrieb mehr ist, kein Elektrobetrieb, kein Frisör, kein Bäcker, dann bluten diese Gegenden aus. Beim nächsten Sturm, der die Dächer abdeckt, gibt es dann echte Probleme." Schon jetzt fänden öffentliche Auftraggeber zum Teil kaum noch Betriebe, die etwa Bauaufträge annehmen – weil ihnen schlicht das Personal fehlt.

Die 10.000-Euro-Gründungs- beziehungsweise Übernahmeprämie seien da ein guter Anreiz, junge Handwerker zur Selbstständigkeit zu ermutigen, so Grupe. Ob für Maschinen, Geräte oder bauliche Maßnahmen – das Geld sei gern genommen und schnell investiert. "Die 10.000 Euro allein reichen natürlich nicht aus, um ein Unternehmen richtig nach vorn zu bringen – aber: vor allem die psychologische Wirkung ist da. Es ist eine Wertschätzung und das ist wichtig zu sehen: dass geholfen und honoriert wird."

Für Christian Wohltat war die Prämie eine willkommene Zugabe. Er hätte den Betrieb aber auch sonst von seinem Vater übernommen, sagt er. Für ihn war das nie eine große Frage.

Mehr zum Thema