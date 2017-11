Arbeitgeber und Wirtschaft in Sachsen-Anhalt haben sich offen für eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten gezeigt. Jan Pasemann von den Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Entwicklung in der Wirtschaft sei so weit vorangeschritten, dass nichts gegen flexible Arbeitszeiten spreche. Aus Sicht der Verbände sei vorstellbar, dass Beschäftigte morgens vier Stunden arbeiteten, sich im Anschluss um die Kinder kümmerten und abends noch ein Stück Arbeit dranhängten. "Damit kommt man denke ich nicht nur den Unternehmen entgegen, sondern auch vielen Beschäftigten", sagte Pasemann. "Es geht nicht darum, dass man die wöchentliche Höchstarbeitszeit überschreitet. Es kann auch nicht der Punkt sein, den Arbeitnehmerschutz auszuhebeln."

Regina Stipani vom Deutschen Gewerkschaftsbund sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt seien bereits sehr flexibel. Das zeigten Untersuchungen des DGB, wonach die Hälfte der Beschäftigten in Schichtarbeit, am Wochenende, abends oder nachts arbeite. Außerhalb ihrer normalen Arbeitszeit seien knapp 30 Prozent der Beschäftigten für ihren Arbeitgeber erreichbar.

Wünsche der Beschäftigten anhören

"Man kann jetzt nicht sagen, dass morgens um 8 Uhr angefangen wird und um halb fünf der Hammer fällt und nicht mehr gearbeitet wird", sagte Stipani. Gut die Hälfte der Befragten hat nach ihren Angaben keinen Einfluss darauf, wann sie ihre Überstunden ausglichen. Die Beschäftigten zeigten also große Flexibilität. "Da wäre es eigentlich nur fair, dass beide Seiten von dieser Flexibilität auch was haben."

In der Realität läuft die Flexibilität nämlich eher einseitig ab. Der DGB unterlegt das mit repräsentativen Zahlen: Demnach liegt die tariflich vereinbarte Arbeitszeit im Schnitt bei 36,3 Wochenstunden – die tatsächlich geleistete Arbeit bei 41 Stunden. Außerdem erledigen 21 Prozent oft unbezahlte Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeiten.

Wichtig ist deswegen nach Aussage von Stepani, dass die tatsächliche an die vereinbarte Arbeitszeit angeglichen wird. "Das ist schon ein wichtiger Aspekt für Zufriedenheit", sagte Stipani. In Zeiten des Fachkräftemangels rate sie Arbeitgebern, auf die Beschäftigten und deren Wünsche zu hören.

Veraltete Vorstellungen

Auslöser der Diskussion war die Forderung der Wirtschaftsweisen, die Arbeitszeiten in Deutschland flexibler zu gestalten. Der Vorsitzende des Beratergremiums, Christoph Schmidt, hatte am Sonntag in einem Interview gesagt, das sei wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Die Vorstellung, dass man morgens im Büro den Arbeitstag beginne und er mit dem Verlassen der Firma beendet sei, sei veraltet.

Mehr zum Thema