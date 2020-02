Dafür gibt es momentan keine Erklärung, aber es hat zu allen Zeiten Virusinfektionen, Epidemien und auch Pandemien gegeben, wo nur bestimmte Bevölkerungsgruppen gefährdet waren. Das hängt immer damit zusammen, was ein Virus in unserem komplexen Immunsystem anstellt. Wir wissen über diese neue Virusvariante derzeit wenig.

Wer sich gut ernährt, sich an der frischen Luft bewegt und so sein Immunsystem stärkt, dem kann das Coronavirus nichts anhaben – oder?

Gunther Gosch, Kinderarzt in Magdeburg Bildrechte: Gunther Gosch

Natürlich will ich gesunde Lebensweise und Sport überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es hängt immer davon ab, was Krankheitserreger, Bakterien, Viren in unserem Immunsystem anrichten. Und wenn keinerlei Immunität vorhanden sein kann, weil dieses Virus noch nie vorher aufgetreten ist, dann ist es auch möglich, dass gesunde Menschen, die sich gesund ernähren und Sport treiben, krank werden.



Das war beispielsweise vor 100 Jahren bei der Spanischen Grippe der Fall, eine sehr schlimme Pandemie, in der wahrscheinlich hundert Millionen Menschen verstorben sind. Da war es so, dass junge, gesunde Menschen die Zielgruppe dieser Viren waren und ältere, kranke Menschen eben eher nicht erkrankt sind.