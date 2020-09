Fragen und Antworten Grippeschutzimpfung: Das Wichtigste zusammengefasst

KVSA: Insgesamt ist der Influenza-Impfstoff gut verträglich. Es kann dennoch zu vorübergehenden Lokalreaktionen kommen. Dazu gehören leichte Schmerzen, Rötung und Schwellungen an der Impfstelle. Außerdem kommt es gelegentlich zu vorübergehenden Symptomen wie bei einer Erkältung. In der Regel sollten die Beschwerden innerhalb von ein bis zwei Tagen abklingen.

Was sind die Inhaltsstoffe in dem Impfstoff?

KVSA: Der Influenzaimpfstoff für die Saison 2020/2021 setzt sich aus den Antigenen weltweit zirkulierender Varianten bestimmter Viren zusammen. In diesem Jahr weicht die Stammzusammensetzung des Impfstoffes von der letzten Saison 2019/2020 ab. Der Impfstoff wird nach den Empfehlungen der WHO und des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zusammengestellt.

Wie hoch ist das Risiko, dass man trotz Impfung an einer Grippe erkrankt?

KVSA: Die Impfeffektivität kann sich in den einzelnen Saisons voneinander unterschieden. Bei einer guten Übereinstimmung der zirkulierenden Viren mit dem Impfstoff wurde bei jungen Erwachsenen eine Schutzwirkung von bis zu 80 Prozent beobachtet. Bei ältere Menschen wirkt die Impfung weniger zuverlässig. Das liegt an ihrer reduzierten Immunantwort. Trotzdem halbiert sich für ältere Menschen durch die Impfung das Risiko, an Influenza zu erkranken.