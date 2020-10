Fragen und Antworten Welche Auswirkungen die steigenden Corona-Zahlen für Sachsen-Anhalt haben

Bund und Länder haben sich vergangene Woche darauf verständigt, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn ein Landkreis oder eine Stadt den Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet. Verbindliche Schritte bei Erreichen des Wertes sind jedoch nicht festgelegt. Es handelt sich eher um eine Warnstufe.



In Sachsen-Anhalt gilt schon seit Mai ein vergleichbares Konzept. Hier sind zehn bzw. 30 Infektionen innerhalb von sieben Tagen als Warngrenzen festgelegt. Ab 30 Infektionen müssen Städte und Landkreise sich mit dem Sozialministerium abstimmen und nach geeigneten Wegen suchen, um die Ausbreitung der Coronainfektionen einzudämmen. Oft beginnt die Abstimmung aber schon vor dem Überschreiten des Grenzwertes. So hatte der Burgenlandkreis bereits am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Zahl der Teilnehmenden bei öffentlichen Veranstaltungen und privaten Feiern zusätzlich beschränkt. Am Dienstag hat Landrat Götz Ulrich mit der Landesregierung über weitere Schritte beraten, am Mittwoch sollen diese verkündet werden.



In Halle lag die Inzidenzzahl in den vergangenen Tagen knapp unter 30. Deswegen hat auch die Saalestadt bereits eine Allgemeinverfügung vorbereitet und sich mit der Landesregierung über das weitere Vorgehen abgestimmt. In Kraft gesetzt wurde die Verfügung bislang nicht. Oberbürgermeister Bernd Wiegand sagte, dies sei beim Überschreiten des Inzidenzwertes von 35 geplant. Schließungen oder andere einschneidende Maßnahmen spielten dabei bisher keine Rolle.