Auf der Kanaren-Insel Teneriffa sind eine Sachsen-Anhalterin und ihr Sohn tot in einer Höhle aufgefunden worden. Die spanischen Ermittler gehen von einem brutalen Verbrechen aus. Alles deute darauf hin, dass die 39-Jährige und der Zehnjährige zu Tode geprügelt worden seien. Am mutmaßlichen Tatort nahe der Gemeinde Adeje sei viel Blut gewesen. Die Leichen sind bereits am Dienstag gefunden worden.