Im Schnitt wird jeden Tag eine Frau in Deutschland von ihrem (Ex-)Partner lebensgefährlich verletzt. Allein 2016 wurden 3.130 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften. Hinzu kommt eine Dunkelziffer, die ebenfalls nicht gering sein dürfte – so sagt es unter anderem der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt. Die Gewalt, die sie dort erleben, reicht von Schlägen und Tritten bis hin zu Vergewaltigungen. Wenn sie es in ihrer gewohnten Umgebung nicht mehr aushalten und der Beziehung entfliehen müssen, können sich Frauen an sogenannte Frauenschutzhäuser wenden. Dort finden sie Schutz und Hilfe.

Solche Erfahrungen kann prinzipiell jede Frau machen: "Gewalt in der Familie ist kein Phänomen bestimmter sozialer Schichten", sagte Caroline Reichenauer, Leiterin des Magdeburger Frauenhauses MDR SACHSEN-ANHALT. "Sie findet überall statt, unabhängig von Einkommen, sozialem Status oder Alter. Von der Studentin bis zur Rentnerin oder Doktorin – jede kann es treffen."

Häusliche Gewalt kann prinzipiell jeden treffen, unabhängig von Einkommen, sozialem Status oder Alter. (Symbolbild) Bildrechte: colourbox.com 689 Frauen wohnten 2016 in den 19 Frauenschutzhäusern Sachsen-Anhalts, neuere Zahlen liegen noch nicht vor. "Im Schnitt reichen die vorhandenen Plätze aus", sagt Reichenauer. "Es kann zeitweise passieren, dass ein Haus eine Frau nicht mehr aufnehmen kann, aber dann wird sie an ein anderes Haus vermittelt." Hinzu kommen acht ambulante Beratungsstellen; somit gibt es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt mindestens einen Anlaufpunkt.

Ausreichendes Angebot an Frauenhausplätzen

Mit dieser Situation verfehlt Sachsen-Anhalt eine Vorgabe des Europarates nur knapp – als Mindeststandart gilt eine Unterkunftsdichte, die eine Familie pro 10.000 Einwohner aufnehmen kann. Im bundesweiten Vergleich steht Sachsen-Anhalt aber sehr gut da. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise muss fast täglich eine Frau abgewiesen werden, weil zu wenige Frauenhausplätze vorhanden sind. "Die Belegungsquoten in Sachsen-Anhalt zeigen, dass ein flächendeckendes, ausreichendes Angebot an Frauenhausplätzen besteht", heißt es vom Justiz- und Gleichstellungsministerium in Magdeburg.

Das Land finanziert die Frauenhäuser zu einem Großteil. Hinzu kommt Geld von Landkreis und Kommunen sowie durch Spenden. Sachsen-Anhalt gibt dieses Jahr rund 1,9 Millionen Euro für die Frauenhäuser aus. Sie müssten aber jedes Jahr neu um Zuweisungen kämpfen, sagt Caroline Reichenauer: "Die Finanzierung ist leider immer noch eine freiwillige Leistung. Das heißt, sie ist abhängig von der Haushaltslage, vom politischen Willen der Geber. Wir sind also immer im Kreuzfeuer der Haushaltsberatungen. Es gibt leider keinen Rechtsanspruch auf eine einheitliche Finanzierung, das ist ein bundesweites Problem." Somit müssen die Frauenhäuser auch Tagessätze nehmen – wer die nicht zum Beispiel über Hartz IV bezahlen kann, häuft schon bevor ein neues Leben aufgebaut ist, schnell Schulden an.

Positiv bewertet Caroline Reichenauer, dass seit kurzem zusätzliches Geld für die Arbeit mit Kindern zur Verfügung steht. In jedem Frauenhaus wurde der Personalschlüssel um eine halbe Stelle erhöht. Gerade seit 2015 kommen mehr Kinder mit ihren Müttern in die Frauenhäuser: 2014 waren es 532, ein Jahr später 685 Kinder.

Verständigung mit ausländischen Frauen kaum möglich

Mehr Geld bräuchten die Häuser auch für Dolmetscher. "In den Häusern, in denen es einen Anstieg von geflüchteten Frauen gab, ist ein komplett neues Arbeitsfeld entstanden", beschreibt Reichenauer die Situation. "Geflüchtete Frauen kommen mit Multiproblemlagen zu uns. Sie sind zu der häuslichen Gewalt häufig auch noch durch die Flucht traumatisiert. Durch die Sprachbarriere können sie kaum angemessen betreut werden." Mit ehrenamtlichen Dolmetschern und zur Not "Händen und Füßen" versuchten sie zu kommunizieren. "Eine Bewältigung des Erlebten ist so aber fast unmöglich", meint Reichenauer.

Vor allem in Halle und Magdeburg gibt es seit 2015 einen Anstieg von geflüchteten Frauen; etwas schwächer auch in den Frauenhäusern in Bernburg, Bitterfeld-Wolfen, Staßfurt, Stendal, Weißenfels und Wolmirstedt.

Für Männer gibt es in Sachsen-Anhalt keine Schutzhäuser. Sie können sich lediglich beraten lassen – oder versuchen, in den Nachbarbundesländern Sachsen und Thüringen unterzukommen. In Dresden, Leipzig, Chemnitz und Erfurt gibt es seit etwa einem Jahr auch Männerschutzwohnungen.

Hilfetelefon Wer selbst Gewalt in der Partnerschaft erlebt oder jemanden kennt, der Hilfe benötigt, kann das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" anrufen. Das bundesweite Beratungsangebot ist unter 0800 116 016 erreichbar. Es ist kostenlos, vertraulich, täglich rund um die Uhr erreichbar und wird in 18 Sprachen bedient.

