Bilanz Deutlich weniger Freibad-Besucher in Sachsen-Anhalt

Die Fraibadsaison neigt sich dem Ende zu (Symbolbild). Bildrechte: imago images / Fleig / Eibner-Pressefoto

Die Badesaison geht langsam zu Ende. In den meisten Freibädern Sachsen-Anhalts sind in diesem Sommer aber deutlich weniger Gäste gezählt worden, als noch 2019. Das lag unter anderem an den Corona-Regeln. In den Bädern gab es besondere Hygienemaßnahmen, um ein sicheres Umfeld für die Gäste zu bieten. Dazu gehörte, eine begrenze Anzahl an Gästen. Ins Freibad in Wolmirstedt zum Beispiel durften maximal 90 Badegäste gleichzeitig.

Viele kühle Tage

Auch in anderen Bädern in der Region sind in diesem Sommer die Besucherzahlen eher schwach ausgefallen. Laut den Betreibern lag das aber nicht nur an den Corona-Regeln. Die kühlen Temperaturen im Juni und Juli gepaart mit Regen haben auch dazu geführt, dass es weniger Besucher gab. Im Vergleich zum Vorjahr konnte nur ein Drittel der Besucherzahlen erreicht werden.

Halb so viele Gäste wie 2019

Die Freibäder in Halle und Dessau konnten in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr nur halb so viele Gäste empfangen, wie noch 2019. Die Zahlen waren die ganze Saison über durchwachsen. Lediglich Ende Juli gab es mal einen kleinen Rekord. An einem Tag kamen mehr als achteinhalb-tausend Besucher.

Mehr Badegäste im August

Im August sah es dann an mehreren Tagen wieder besser aus. Durch die warmen Tage gab es deutlich mehr Besucher als in den Vormonaten und die Betreiber konnten einiges rausholen. In Aschersleben mussten sogar an einigen Tagen Gäste abgewiesen werden, weil das Freibad an seine Besuchergrenze gestoßen war.

Waldbad Klötze war die Saison über geschlossen

Für das Waldbad Klötze ist die Saison ganz schlecht ausgefallen. Die Stadt als Betreiber konnte die Becken nicht rechtzeitig reparieren und keinen Schwimmmeister anstellen. Deshalb blieb das Bad die ganze Saison über geschlossen. Insgesamt kamen in die anderen Freibäder in der Altmark ein Drittel weniger Gäste als in der Vorsaison.

Insgesamt positive Bilanz