Langsam aber sicher wird es Sommer. Wenn es in den nächsten Wochen und Monaten richtig heiß wird, locken normalerweise Freibäder mit Abkühlung. Am Mittwoch hat die Landesregierung verkündet, dass diese nun auch Freibäder ab Donnerstag öffnen dürfen – unter bestimmten Auflagen wegen der Corona-Pandemie.

Ob die Bäder das wahrnehmen und auch tatsächlich öffnen, ist allerdings unterschiedlich, wie eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben hat. Nur in zwei der befragten Freibäder können tatsächlich schon am Donnerstag Besucher ins Wasser springen.

Sowohl im Heidebad in Halle wie auch im Freibad Derenburg in Blankenburg haben die Betreiber alle coronabedingten Hygiene-Vorgaben erfüllt und erwarten ab Donnerstag Gäste. Alles vorbereitet hat auch Schwimmmeister Jens Reick aus dem Saalekreis. Er eröffnet sein Erlebnisbad in Bad Lauchstädt am Freitag.