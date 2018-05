Von den Temperaturen her ist schon längst Badewetter – und das kann in immer mehr Freibädern auch genossen werden. MDR SACHSEN-ANHALT stellt einige ausgewählte Bäder vor – vom 50-Meter-Schwimmbecken bis hin zum naturnahen See.

Magdeburg

Pünktlich zum Feiertag starten die Magdeburger Freibäder in die Saison. Ab 10. Mai sind das Erich-Rademacher-Bad, das Freibad Süd und das Carl-Miller-Bad für Besucher geöffnet, genau wie die Naherholungszentren Barleber und Neustädter See. Die Stadt investierte in Umbau und Reparatur der Bäder 380.000 Euro, darunter 172.000 Euro für Neuverlegung und Instandsetzung der Elektroanlagen am Barleber See.

Sollte es wieder zur "Blaualgenblüte" wie in den vergangenen zwei Jahren am Barleber See kommen, gibt es nun einen Maßnahmenplan. Neben der generellen Überwachung des Gewässers sind drei Stufen vorgesehen – von Stufe 1 "Erhöhte Aufmerksamkeit" bis hin zu Stufe 3 "Badeverbot". Für Badegäste liegt Infomaterial bereit und das Personal ist geschult.

Halle

Im beliebten Saline-Freibad in Halle kann noch lange nicht geschwommen werden. Bildrechte: MDR/Mathias Kessel Die Badegäste in Halle müssen noch etwas länger warten. Zwar kann das ganze Jahr über im Heidebad gebadet werden und auch das Naturbad Pappelgrund wartet bereits auf Besucher. Die städtischen Bäder – das Nordbad und die Angersdorfer Teiche – öffnen allerdings erst am 18. Mai. Das beliebte Freibad Saline soll sogar erst in der zweiten Junihälfte für Schwimmer zur Verfügung stehen. Bad-Leiterin Katja Wagner ist zuversichtlich, dass der Zeitpunkt zu halten ist. "Die ersten Bodenplatten im Schwimmerbecken liegen, das Kinderbecken ist schon gesäubert und wird nächste Woche gefüllt", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Wegen Schäden vom Hochwasser aus dem Jahr 2013 musste das Schwimmerbecken komplett erneuert werden.



Das 50 Meter lange Betonbecken wurde seit Saisonende im Spätsommer 2017 komplett weggerissen. Eine neue Grundplatte wurde gegossen, darauf steht nun ein Edelstahlbecken. Die letzten Bodenplatten werden nun verschweißt, Pflaster um das Becken verlegt und dann drei Tage lang Wasser eingelassen. Die Sanierung des Freibades kostet etwa zwei Millionen Euro. Das Geld stammt aus Fluthilfe-Mitteln. Der genaue Eröffnungstermin für das Saline-Freibad soll noch bekanntgegeben werden.

Landsberg

Das Felsenbad liegt idyllisch unterhalb der Doppelkapelle. Bildrechte: Hans-Dieter Brauer Im letzten Jahr konnte das Felsenbad in Landsberg erst verspätet öffnen, weil die Becken nicht rechtzeitig mit Wasser gefüllt wurden. Wegen der großen Trockenheit durfte die einzige Trinkwasserleitung des Ortes dafür nur gedrosselt verwendet werden. In diesem Jahr läuft alles planmäßig. Seit knapp zwei Wochen ist Wasser in den Becken und ab 12. Mai können die Landsberger und Besucher dann vom 5-Meter-Turm ins kühle Nass springen.

Landkreis Wittenberg

Das Freibad Zahna öffnet in diesem Jahr verspätet – denn es mangelt an Personal, um die Öffnungszeiten abzusichern. Ab 1. Juni sollen sich die Zahnaer dann aber abkühlen können. Für das Strandbad Reinsdorf in Wittenberg ist die Badesaison durch eine Sonderregelung gerettet. Weil die Wasserqualität mangelhaft war, werden die Stadtwerke regelmäßig Frischwasser einleiten – bis zu 1.000 Kubikmeter im Monat. In Reinsdorf wird am 15. Mai angebadet.

Manches Bad muss noch warten, bis wieder Besucher kommen können. Bildrechte: IMAGO Schlimm hat es das Freibad Trebitz in Bad Schmiedeberg getroffen. Das kleine Bad lockte in jeder Saison etwa 4.000 Badelustige an, doch der Trebitzer Tischlermeister schafft es nicht mehr, nebenbei das Freibad zu betreiben. Seit Monaten wird schon ein neuer Pächter gesucht. Bis jemand gefunden ist, bleibt das Bad geschlossen.

