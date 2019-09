Globaler Protest Jurist: Klimastreik fällt nicht unter Streikrecht

Am Freitag organisiert die "Fridays For Future"-Bewegung den dritten globalen Streik für das Weltklima. Sie bekommt erstmals Unterstützung von mehr als 200 Organisationen und Initiativen, Gewerkschaften und Unternehmen. Sie ermutigen auch Arbeitnehmer, an den Protesten teilzunehmen. Doch fallen diese Proteste eigentlich unter das Arbeitsrecht? MDR SACHSEN-ANHALT hat mit Frank Meyer, Anwalt für Arbeitsrecht in Magdeburg, gesprochen.