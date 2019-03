FridaysforFuture-Demos: Schüler und Studenten ziehen durch Magdeburg

In Magdeburg sind deutlich mehr Demonstrierende als sonst unterwegs. International wollen die Organisatoren der Klimabewegung "Fridays for Future" so große Schulstreiks auf die Beine stellen wie noch nie zuvor. Bislang sind Kundgebungen in mehr als 1200 Städten in 92 Ländern geplant. Bildrechte: MDR/Alexander Polte