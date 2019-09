Welche Ziele hat "Fridays for Future"?

Die Bewegung will einerseits auf Missstände in der Klimapolitik aufmerksam machen. Daher werden Ereignisse, wie der UN-Klimagipfel oder die Arbeit des deutschen Klimakabinetts, mit besonderen Aktionen begleitet – so auch beim globalen Klimastreik am 20. September.

Andererseits geht es "Fridays for Future" grundsätzlich darum, dass die Pariser Klimaziele eingehalten werden – also die Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius begrenzt wird, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. So fordert die Bewegung etwa einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Bis Ende 2019 soll bereits ein Viertel der Kohlekraft in Deutschland abgeschaltet sein. Der vollständige Kohleausstieg soll – statt wie beschlossen 2038 – bereits bis 2030 erfolgt sein. "Fridays for future" fordert außerdem, dass die Energieversorgung in Deutschland bis 2035 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt und dass Kohlendioxid-Emissionen möglichst rasch bepreist werden.

Darf jeder mitstreiken?

Seit Beginn des öffentlichen Protestes, ausgehend von Schülern, wird über die rechtliche Legitimität diskutiert. Bleiben Schüler vom Unterricht fern, kann dies zu Fehlstunden im Zeugnis führen. Mit Schulbehörden, Schulen, Schülern, Lehrern und Eltern gibt es aber zahlreiche individuelle Regelungen.

Der Appell der Protestbewegung "Fridays for Future" richtet sich diesmal erstmals auch an alle Erwachsenen. Auch die, die Arbeiten, sollen sich an den Aktionen beteiligen. Aus arbeitsrechtlicher Sicht fällt Klimaprotest aber nicht unter das Streikrecht.

Wie sind die Erfolgsaussichten der Aktion?