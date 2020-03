Denn während im Winter der Schnee allmählich verschwindet, erschienen die Auswirkungen des Klimawandels im vergangenen Sommer und Herbst noch dramatischer. "Durch den Borkenkäfer, der sich durch die Trockenheit vermehrt, weil die Fichten geringere Abwehrmechanismen entwickelt haben, sterben viele Bäume. Auch der Lebensraum von Tieren wird dadurch zerstört", sagt Blanca Kuhlmann. "Wer in diesem Sommer und Herbst im Harz war, konnte ganze Waldabschnitte sehen, die braun zwischen den nicht mehr so vielen grünen Bäumen hervorstachen."

"Der Klimawandel wird hier nicht verdrängt"

Die Sorge um den Harz ist bei den Klimaschützern groß. Denn: "Es gibt hier eine wunderschöne Natur, die der Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen ist", so die 16-Jährige. Doch: "Wegen der starken Hitze der letzten Sommer sind ganze Waldflächen nicht mehr lebensfähig." Auch der Winter in diesem Jahr war ein warmer. Der Schneefall, das sagen Forscher, wird auch in den nächsten 50 Jahren abnehmen. Wintersportanbieter sollten sich perspektivisch nach Alternativangeboten umsehen, empfehlen Experten.

"Der Wintersport hat hier eine große Tradition. Ich kann jeden verstehen, dessen Herz daran hängt. Und in den nächsten zehn bis 15 Jahren wird sich das Wintergeschäft für die entsprechenden Anbieter vielleicht auch noch lohnen", sagt beispielsweise Umweltforscher Christian Reinboth. "Aber es ist sinnvoll, sich jetzt damit zu beschäftigen, was danach kommt – und ich habe das Gefühl, dass wir in diesen Prozess bereits eingetreten sind. Der Klimawandel wird hier nicht verdrängt."

Dafür sorgen auch die Demonstrationen von "Fridays for Future". Gehen die überwiegend jungen Klimaschützer auf die Straße, steht auf ihren Plakaten zum Beispiel geschrieben: "Macht ihr eure Hausaufgaben, machen wir unsere."

Blanca Kuhlmann (l.) mit ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen bei einer Demo in Quedlinburg Bildrechte: Blanca Kuhlmann Ich wünsche mir, dass die Menschen auch in Zukunft immer noch wegen der tollen Natur in den Harz kommen und stattdessen nicht irgendwelche typischen Touristenangebote wie Skilifte weiter ausgebaut werden. Schülerin Blanca Kuhlmann, engagiert sich bei "Fridays for Future"

Die Suche nach touristischen Alternativangeboten im Winter anstatt des technischen Aufrüstens der Skigebiete ist der richtige Ansatz, findet Blanca Kuhlmann. Denn die Schülerin sagt: "Wir dürfen nicht mehr rücksichtslos konsumieren, sondern müssen Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen und anfangen nachhaltiger zu leben, nicht mehr so viel CO2 in die Luft pusten, Ressourcen schonend einsetzen und so mit unserem Planeten umgehen, dass auch die nachfolgenden Generationen hier ein gutes Leben führen können."

Ihr Wunsch für die Zukunft im Harz? "Dass die Menschen immer noch wegen der tollen Natur hierher kommen und stattdessen nicht irgendwelche typischen Touristenangebote wie Skilifte weiter ausgebaut werden", sagt Blanca Kuhlmann. "Nachhaltiger, naturnaher, achtsamer Tourismus – das sollte die Zukunft im Harz sein."