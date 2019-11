Gesundheitsvorsorge für Männer Früherkennung von Prostatakrebs: "Es ist immer ein Schamgefühl dabei"

Uwe Hofmann lebt seit 42 Jahren in Magdeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beschwerden hatte Hofmann damals keine. Ihm tat nichts weh. Erst eine Vorsorgeuntersuchung beim Arzt hatte das Problem offengelegt. "Da war meine Frau ein treibender Partner, dass ich als Mann zu der Vorsorge immer pünktlich gehe, mir die Termine hole und die Vorsorge wahrnehme." Über eine Biopsie sei dann festgestellt worden, dass er Krebs habe.



Frank Reiher ist Chefarzt der Urologie am Ameos-Klinikum in Haldensleben. Er betont, wie wichtig eine frühe Erkennung der Erkrankung ist. "Aus meiner täglichen Praxis sehe ich Fälle, die keine Früherkennungsuntersuchung hatten, die dann mit fortgeschrittenen Befunden zu uns kommen." Eine Heilung sei dann oft nicht mehr möglich, so Reiher. Spätestens ab 50 sollten sich Männer daher regelmäßig untersuchen lassen.