Höchste Durchfallquote Deutschlands Sachsen-Anhalts Fahrschüler scheitern an Theorieprüfung

Zwar habe sich auch in Sachsen-Anhalt die Anzahl der Führerscheinprüfungen durch Zuwanderer erhöht, sagt Prescher. 2017 sind nach Zahlen des KBA rund 45.000 theoretische und 39.000 praktische Prüfungen abgelegt worden – das sind jeweils mehr als 2.000 Prüfungen mehr als 2016. Aber die Anzahl von Migranten in den Fahrschulen sei in Sachsen-Anhalt insbesondere abseits der Großstädte wie Halle, Magdeburg und Dessau weiterhin gering, so Prescher. Zudem sei Hocharabisch als Sprache hinzugekommen, in der die Theorieprüfung abgelegt werden könne.