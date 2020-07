Datenrecherche Fünf Fakten, wie stark Corona den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt beeinflusst

Die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt werden im Juli 2020 nicht ausgeschöpft. Insgesamt gibt es 19.203 freie Stellen, die bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind – das sind allerdings 2.284 weniger als noch vor einem Jahr.

Aus dem Bericht der Landesarbeitsagentur geht hervor, dass die meisten Stellen in der Branche Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung gibt. Dort sind im Juli in Sachsen-Anhalt 4.946 Stellen nicht besetzt – und das sind 24,2 Prozent weniger als noch im Juli 2019. Den größten Zuwachs an neu gemeldeten Stellen gibt es, mit 4 Prozent, im Bereich Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Rechnungen und Verwaltung. In der Branche Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung haben sich die gemeldeten, freien Stellen mit 28,8 Prozent am meisten reduziert.



Hinweis zur interaktiven Visualisierung: Die Veränderung zum Juli 2019 ist mit einem Klick auf den Wert der Branche zu sehen.