Das Land Sachsen-​Anhalt durchzieht ein Straßennetz von knapp 11.000 Kilometern. Rund 500 Kilometer – umgerechnet rund 4,5 Prozent – davon sind Autobahnen. In den vergangenen zwölf Jahren gab es dort zwischen 4.000 und 5.200 Unfälle pro Jahr, durchschnittlich waren es 4.500. Während die Gesamtzahl der Straßenverkehrsunfälle in Sachsen-Anhalt leicht rückläufig ist, stieg die Zahl der Autobahnunfälle über die Jahre leicht an. Ihr Anteil an allen Unfällen steigerte sich demzufolge von 5,3 Prozent im Jahr 2008 auf 6,4 Prozent im Jahr 2019.