Blick auf einige ausgewählte Bereiche: In Fischbeck wurden etwa 90 Hektar als Ausweichfläche für die Elbe zurückgewonnen. In Sandau-Nord sind es rund 60 Hektar, die der Elbe neuen Raum bieten. Für die Havel wurden bei Jederitz knapp 233 Hektar Polderflächen geschaffen. In Altjeßnitz entstehen rund 125 Hektar Überflutungsflächen für die Mulde.