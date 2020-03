Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Fernsehbotschaft am Mittwoch noch einmal eindringlich vor den Gefahren des Coronavirus gewarnt. Um die Ausbreitung einzudämmen, sei es wichtig, das gesellschaftliche Leben soweit wie möglich herunterzufahren. "Jetzt ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge", sagte sie. "Richtschnur all unseres Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen."