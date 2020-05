Manuel, wie gehen wir mit Kritik an Corona-Zahlen um?



Manuel Mohr: Grundsätzlich habe ich seit Beginn der Corona-Epidemie in Deutschland jede Kritik – ob sachlich oder nicht – , die mich bezüglich der Corona-Daten erreicht hat, zur Kenntnis genommen und überprüft. Oftmals ging es dabei um Verständnisprobleme, die durch eine kurze Mail gelöst werden konnten. Denn verständlicherweise hat nicht jeder die Zeit, sich mit den Berechnungsmodelle einer Reproduktionszahl auseinanderzusetzen.



Für mich ist das mein Job: Einerseits alle verfügbaren und relevanten Daten zu sammeln, analysieren und visualisieren. Und andererseits – das hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt – diese Zahlen nicht einfach nur zu präsentieren, sondern einzuordnen. Was sagen die Daten aus? Was nicht? Wie wurden sie erhoben? Welche Einschränkungen sind zu berücksichtigen?



Auf Demos heißt es manchmal: Die Zahlen werden von Politik und Medien so dargestellt, um die Maßnahmen zu rechtfertigen. Was denkst du darüber?



Dieser Vorwurf ist aus meiner Sicht haltlos. Einen großen Teil unserer Berichterstattung macht es aus, dass wir darauf hingewiesen haben, welche Zahlen welche Aussagekraft haben. Und dass es eben nicht die eine goldene Maßzahl gibt, die darüber entscheidet, ob Maßnahmen zur Eindämmung des Virus notwendig sind oder nicht.



Ein Beispiel: Als Mitte April Bund und Länder über erste Lockerungen beraten haben, hatten wir einen Tag davor einen ausführlichen Artikel, in dem abgewogen wurde, welche Daten für oder gegen Lockerungen sprachen.



Inwieweit hinterfragen wir die Corona-Maßnahmen anhand der Zahlenbasis?



Kritisches Hinterfragen ist ebenfalls fester Bestandteil unserer Jobs. Beim Sozialministerium Sachsen-Anhalt rollen sie wahrscheinlich schon mit den Augen, wenn meine Nummer mal wieder im Display leuchtet, weil ich in den vergangenen Wochen so viele Nachfragen zu den veröffentlichten Corona-Daten hatten.



Oder als Magdeburgs Oberbürgermeister Ende April auf einer Pressekonferenz eine eigene Berechnung zu aktiven Corona-Fällen in der Landeshauptstadt vorlegte und keiner der anwesenden Journalisten dazu Nachfragen hatte, habe ich mir am Tag darauf in einem längeren Telefonat von OB Trümper darlegen lassen, wie genau er diese Rechnung angestellt und welche Aussagekraft das Ganze hat.



Meine Aufgabe sehe ich im Hinterfragen der Zahlen, nicht der damit begründeten Maßnahmen. Denn die Daten bilden die Basis. Und nur, wenn diese Basis solide, stichhaltig und nachvollziehbar ist, können darauf aufbauend auch gute Entscheidungen getroffen werden.



Aus welchen Quellen beziehen wir die Corona-Zahlen?



Zur Betrachtung der Corona-Lage nutzen wir mittlerweile über 20 verschiedene offizielle Quellen. Dazu gehören auf regionaler Ebene die täglichen Meldungen aller Landkreise und kreisfreien Städte, auf Landesebene die Daten des Sozialministeriums und des Landesamts für Verbraucherschutz und auf Bundesebene Zahlen des DIVI-Intensivregisters und des Robert Koch-Instituts.



Letzteres wurde kürzlich auch in einem offenen Brief – unterzeichnet von über 40 Datenjournalistinnen und -journalisten aus ganz Deutschland – dazu aufgefordert, alle verfügbaren Daten in der bestmöglichen Variante für unsere Arbeit zur Verfügung zu stellen. Auch hier greifen wir also die Daten nicht einfach nur ab, sondern setzen uns dafür ein, dass wir die bestmögliche Basis bekommen, um durch unsere Arbeit die Menschen noch besser informieren zu können.



Wie bewerten wir, welchen Zahlen wir vertrauen können?



Entscheidend ist, wie transparent die Quellen ihre Arbeit machen. Beim deutschen Gesundheitswesen ist beispielsweise klar geregelt, wie positive Corona-Tests über verschiedene Meldestationen schließlich beim RKI landen. Da kann ich an mehreren Stellen – Gesundheitsamt, Landesbehörde, RKI – schauen, welche Daten verfügbar sind. Ich kann da beispielsweise auch anrufen und hinterfragen, warum Daten noch nicht verfügbar sind, warum sich etwas geändert oder ob es noch weitere Veröffentlichungen gibt.



Fehlt diese Transparenz, sei es bei einer offiziellen Behörde oder einem Youtuber, ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Wenn nicht plausibel erklärt werden kann, wie Zahlen erhoben und verarbeitet wurden, eignen sie sich nicht für eine seriöse Berichterstattung.

