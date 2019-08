Vor knapp zwei Jahren saß ich unter anderem mit Leoni Schulte, Mirko Skroch, Nina Loof und Jasmin Strnad im Kurs "Game-Development" der Hochschule Harz in Wernigerode. Wir hatten uns als Studenten des Masters "Medien- und Spielekonzeption" in getrennte Teams aufgeteilt, meines entwickelte das 2D-Puzzle-Game "WAKE", sie arbeiteten an "nGlow". Zwar in unterschiedlichen Gruppen, aber trotzdem vereint in der Idee ein eigenes Spiel zu konzipieren, zu programmieren und letztendlich zu veröffentlichen. Alles nie auf einem Konkurrenz-, sondern auf einem Freundschaftslevel.