Ein vielversprechender Anfang

Mit Blick auf das Homeschooling begann unsere Corona-Zeit halbwegs erleichtert. Auf der Website der Schule unserer Kinder hieß es nämlich: "Erstelle einen Plan für jeden Tag! Erledige die Aufgaben möglichst selbstständig, deine Eltern haben jetzt vielleicht andere Sorgen". Tatsächlich haben wir als Eltern von vier Kindern, die beide Vollzeit im Homeoffice arbeiten, wirklich keine Nerven und Zeit, mit jedem Kind Aufgaben zu bearbeiten. Wir haben uns also an diese Verheißung gehalten und unsere Verantwortung darin gesehen, dass unsere Kinder sich genügend Zeit für die Aufgaben nehmen und die notwendigen, digitalen Zugangsgeräte nutzen können. Und wir waren uns einig, dass es nun Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer sei, darauf zu achten, dass die Kinder vorankommen oder Unterstützung erhalten. Der Anfang kurz nach den Schulschließungen war vielversprechend, meint unser Autor. Dann ging es bergab. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Realität: unübersichtlich und unorganisiert

Dachten wir! Bis vor zwei Wochen, als wir die Oma engagiert haben. Sie hat per Skype und Discord mit dem Fünft- und Achtklässler besprochen, was zu tun ist – sofern sie die Aufgaben und die Passwörter für die Zugänge überhaupt finden konnten. Es gibt nämlich weder eine zentrale Ablage pro Klasse, noch ein Lernmanagementsystem. Die Kinder müssen die Materialien auf der Homepage oder in den Clouds der Lehrkräfte suchen.

Nach kurzer Zeit meldete uns die Oma zurück, dass die Kinder im Stoff schon Wochen zurückliegen. Und sie war etwas enttäuscht, dass es wenig kreative Aufgaben gab. "Lies Seite X bis Y und löse die Aufgaben auf Seite Z", war das Schema, nach dem fast aller "Fernunterricht" bei uns gestrickt war. Es gab wenig multimediale Inhalte, fast nichts, was extra für den Fernunterricht erstellt wurde. Vor allem aber gab es fast keine persönlichen Kontakte, keine Videokonferenz, kaum eine persönliche Mail. Immerhin eine Lehrerin hat einmal angerufen, um nachzufragen, wie es geht. Eine andere Lehrerin meinte, es sei nicht schlimm, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht alle Aufgaben schaffen würden. Deshalb animierten wir unsere Kinder, sich zuerst auf die Hauptfächer zu konzentrieren. "Lese das, löse dann die Aufgabe auf Seite 12": Eintöniges Lernen in der Krise Bildrechte: Liane Watzel

Bis vergangene Woche Dienstag! Der folgende Mittwoch, der 6. Mai, war nämlich der erste Tag, an dem drei unserer Kinder wieder in die Schule mussten. Und damit begann der Stress. Ein A1-Plakat in Geschichte, das schon für die Zeit vor Ostern terminiert war, sollte nun mitgebracht werden – obwohl es noch gar nicht erstellt war. Also Panik beim Kind, bei Oma, bei der Mutter, verzweifelte Recherche, gemeinsames Arbeiten der drei an einem Online-Dokument. Unsicherheit, ob das Plakat auch als Ausdruck geht. Wir haben allerdings nur einen A3, keinen A1-Drucker. Und eigentlich ist es ja auch eine Bastelaufgabe mit Glitzer und so. Am Ende: Heute schaffen wir es nicht mehr! Reicht es vielleicht bis zum folgenden Montag? Da geht dann ohnehin erst die andere Hälfte der Klasse in die Schule.