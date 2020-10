Wer ein Restaurant betreibt, hatte es in diesem Jahr nicht leicht. Jetzt, wo es kühler wird, könnte die Gastronomie sich eigentlich auf das Weihnachtsgeschäft freuen. Doch, ob es das in diesem Jahr überhaupt geben wird, ist fraglich.

Michael Schmidt ist Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Sachsen-Anhalt. Die Sorgen, sagt er, sind noch nicht aus seinen Gedanken verflogen: "Wir schauen beängstigt auf den Winter." Wenn in der kalten Jahreszeit die Außenflächen nicht mehr zur Verfügung stehen, könnte der Gastronomie die härteste Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie drohen.

DEHOGA-Präsident Michael Schmidt sorgt sich um den kommenden Gastro-Winter. Bildrechte: dpa

"Das sollte man nicht unterschätzen", meint Schmidt. Viele Betriebe und Familien, vermutet er, werden in diesem Jahr nicht im gewohnten Umfang zusammen kommen können. Die Zahl der Gäste wird so kleiner, es gibt weniger Betriebsfeiern. "Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wir dadurch diesen Dezember bis zu 50 Prozent weniger Umsatz haben als sonst", schätzt Schmidt.



Und das, wo doch November und Dezember meist die erfolgreichsten Monate der Gastronomie sind – und Feiern und Veranstaltungen eine ihrer Haupteinnahmequellen. Dabei fehlen der Gastronomie in diesem Jahr ja schon Ostern, Pfingsten, Einschulungen, Jugendweihen und andere Anlässe.