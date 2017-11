Geburtenstatistik Trend zum Sommer-Baby

Der Trend zum Sommer-Baby ist dabei nicht nur typisch für Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Deutschland zu verzeichnen, bestätigt Dr. Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung. "Generell haben wir heute stärkere saisonale Schwankungen, als noch Ende des 19. Jahrhunderts", sagt er. Dies liege auch daran, dass durch den Einsatz von Verhütungsmitteln Schwangerschaften besser planbar geworden seien. Seit Anfang der 1980er Jahre verzeichne man in ganz Deutschland einen kontinuierlichen Anstieg der saisonalen Geburten-Schwankungen.

Dabei haben sich die geburtenreichen Monate allerdings verschoben, so Klüsener. War früher der März in der Regel der geburtenreichste Monat in Deutschland, sind es heute eher Juli, August und September. Damit hat sich Deutschland der Geburtenentwicklung in den USA angepasst. Auch dort werden vor allem im Sommer Kinder geboren. Deutschland ist damit jedoch eine Ausnahme im europäischen Vergleich.