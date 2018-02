Gefrorene Gewässer Vorsicht vor dem Eis

Darf ich zugefrorene Seen, Tümpel und Co. betreten?

Viele Städte verbieten es, Eisflächen zu betreten. Das ist in der Gefahrenabwehrverordnung der Städte festgehalten. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT gilt das Verbot unter anderem auch in Halle, Magdeburg, Dessau-Roßlau und Stendal. Falls gefrorene Gewässer betreten werden dürfen, geben das Städten und Kommunen bekannt.

Wen die Lust auf Schlittschuhlaufen packt, kann die Eishallen in Halle oder Schierke besuchen. Aus der Eisbahn im Wittenberger Amselgrund wird in diesem Jahr nichts. Wie Initiator Marco Glas von der Projektschmiede Wittenberg mitteilt, ist die Sonne tagsüber so stark, dass die Eisfläche immer wieder taut. Die Feuerwehr hatte mehrfach vergeblich versucht, eine Wasserfläche auf die Betonfläche zu bringen. Das Schlittschuhlaufen muss also abgesagt werden, Schlittern für Kinder sei aber erlaubt, so Glas.