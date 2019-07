Feuer in Mecklenburg-Vorpommern Brandgeruch zieht bis nach Sachsen-Anhalt

Am Freitag war in einem Wald bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden hatten zunächst Entwarnung gegeben und mitgeteilt, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brach das Feuer erneut aus und breitet sich nun weiter aus. Nach Angaben der Behörden brennen derzeit rund 430 Hektar Wald. Bislang mussten 500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Aktuell sind 350 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil in dem Gebiet Munition liegt. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus.