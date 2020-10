Mareike Wollert öffnet die Tür zum Melkstand. Es ist laut, eine Kuh ist in den Melkroboter gekommen und wird vollautomatisch gemolken. Die Maschine hat allein die Saugvorrichtung ans Euter angesetzt. Die 29-Jährige blickt auf ein Display, kann Auffälligkeiten wie zu geringe Milchmenge oder eine nicht optimalen Gesundheitszustand der Kuh erkennen. Mareike Wollert kennt sich mit der modernen Landwirtschaft aus – und das von Kindesbeinen an. Sie ist in Gohre bei Stendal auf einem Bauernhof aufgewachsen.

"Ich liebe das Dorfleben", sagt die junge Frau. Mareike Wollert ist bodenständig. Nach dem Abitur auf dem Winckelmann-Gymnasium in Stendal zog es sieh dennoch für fünf Jahre nach Kiel, wo sie Landwirtschaft studiert hat. Für sie war dabei immer klar, dass sie später wieder zurück in ihre Heimat möchte. Heute ist sie als Marketingmitarbeiterin der Rinderallianz in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern viel im Lande unterwegs. Ihr Büro ist in Bismark – eine halbe Stunde von ihrem Zuhause entfernt. Sie rührt die Werbetrommel für den landwirtschaftlichen Zuchtverband mit seinen 260 Mitarbeitern. Der Verband vermarktet Zuchtbullen. Jährlich werden mehr als 100.000 Rinder und fast eine Million Spermienportionen weltweit verkauft.

Zurück in die Heimat war immer das Ziel