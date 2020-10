Für ihn selbst gibt es diese Ost-West-Trennung nicht mehr. Mit seiner Frau und seiner sechsjährigen Tochter lebt er in Lüttchendorf am Süßen See. Dort hat sich die kleine Familie ein Haus gebaut: "Ich will hier bleiben und alt werden", erzählt er. Und er will das Pflegedienst-Unternehmen Beinert weiterführen: "Auch, wenn es manchmal hart ist, ein Unternehmen in der Größe zu führen, mache ich das auch ein Stück weit für meine Eltern. Damit das weitergeführt wird, was meine Mutter aufgebaut hat."