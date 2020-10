Dass er die DDR-Zeit selbst nicht miterlebt hat und nur aus Erzählungen kennt, darüber ist der 24 Jährige nicht traurig. Er weiß es zu schätzen, unbeschränkt reisen zu können, sich in den verschiedenen Regionen Deutschlands über die Erfahrungen im Weinbau austauschen zu können. Dabei bemerkt er aber auch heute noch immer wieder Unterschiede zwischen Ost und West. "Ich habe manche Leute kennengelernt, die über jeden Schritt nachgedacht haben. Was es sie kostet, wenn ich sie es so oder so machen." In den neuen Bundesländern sieht Lukas Herzer finanzielle Aspekte seltener als den ausschlaggebenden Punkt. "Bei uns entscheidet man eher aus dem Bauch heraus, anstatt alles an Kosten und Zahlen festzumachen."

Noch konkreter sind die Unterschiede in den Bereichen, die er beruflich kennengelernt hat. Die Landwirtschaft in der Heimat ist noch heute geprägt durch die Zwangskollektivierung in der DDR. Kleine, private Bauern sind selten. Die Ackerflächen viel größer als in den alten Bundesländern. "Die Agrarbetriebe in unserer Region sind heutzutage froh, wenn sie große Felder bewirtschaften und dann auch mit großer Technik bearbeiten können. Da sind westdeutsche Betriebe immer etwas neidisch." Aber alles hat Vor- und Nachteile. Wenn Lukas in seiner Freizeit als Jäger unterwegs ist, merkt er das in Bezug auf die Größe der Felder. "Ich habe Freunde in der Nähe von Ingolstadt und da gibt es viele kleine Felder. Was man da an Niederwild sieht: Hasen, Fasane und Rebhühner. Das ist Wahnsinn."