Die Einheit betrachtet Marcus Weise als Glücksfall. Schon als Schüler sei ihm das bewusst gewesen. "Was wir als Generation schnell begriffen hatten, war die Freiheit, die wir haben. Klassenfahrten ins Ausland, Schüleraustausch, nach der Schule für ein Jahr ins Ausland gehen, das ist etwas, was unsere Eltern nicht hatten", sagt er.

Mit 14 beginnt er, sich politisch zu engagieren

Als die Schließung seiner Schule droht, beginnt sich Marcus Weise politisch zu betätigen. Mit 14 Jahren wird er Schülersprecher an seiner Schule, später sogar Landesschülersprecher. Nach dem Abitur am Gymnasium in Ballenstedt studiert Marcus Weise Politik und Wirtschaft in Halle. Nach erfolgreichem Abschluss wird er Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Im Jahr 2009 mit 21 Jahren tritt er das erste Mal für den Harzgeröder Stadtrat an. Fünf Jahre später wird er mit 26 Jahren jüngster Ortsbürgermeister in Sachsen-Anhalt. Seit 2017 ist der heutige Vater zweier Kinder hautamtlicher Bürgermeister in Harzgerode.

Für die Einheit sei er der Generation seiner Eltern und Großeltern außerordentlich dankbar, so Weise. Wichtig sei heute nur, dass man sich immer wieder selbst kümmern muss. Er glaubt, die Mehrheit seiner Generation hätte das begriffen, weil sie nach der Wende aufgewachsen sei. Die Meisten seines Abiturjahrgangs, so Weise, machten heute das, was sie gern möchten. Und Marcus Weise macht gern Kommunalpolitik. Das sei sein Traumjob, "weil man für die Menschen, die in der eigenen Umgebung leben, tätig ist", sagt er.

Ich würde es interessant finden, mich mal zurückzuschicken, so ein halbes Jahr DDR-Leben erleben, um sich ein eigenes Bild zu machen. Marcus Weise geboren 1987

Blick über Harzgerode: Marcus Weise ist hier Bürgermeister. Bildrechte: Torsten Brehme Im Jahr 2018 wurde das Engagement belohnt: Harzgerode wurde damals Sachsen-Anhalts Kommune des Jahres, vor allem wegen des "innovativen Demographie-Managements". Attraktiver und lebenswerter soll die Stadt werden. So genannte weiche Standortfaktoren sollen verbessert, Zuzug attraktiv gemacht werden. Die Stadt hat seit 1990 ein Drittel ihrer Bevölkerung verloren. Da müsse gegengesteuert werden, so Weise. Außerdem war es damals gelungen, eine Fünfzig-Millionen-Euro-Investition nach Harzgerode zu holen. 150 neue Jobs entstanden.

Der DDR trauert er keine Träne nach

Er sei ein normaler Mensch, sagt Marcus Weise von sich. Er hat ein Auto und ein kleines Haus, das vom Großvater, das er sich ausgebaut hat. Seinen kleinen Sohn, so alt wie er zur Wendezeit, bringt er jeden Morgen in den Kindergarten. Früh habe er einfach am meisten Zeit fürs Private, sagt er mit Hinweis auf den Tagesablauf eines Bürgermeisters.