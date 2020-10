Auf dem Parkplatz vor dem aufwändig sanierten Fachwerkhaus am Pretzscher Schloss stehen schon früh am Morgen die ersten Autos. Es sind Patienten, die entweder bestellt sind, ein Rezept haben wollen oder plötzliches Unwohlsein verspüren. Wegen der Corona-Hygieneregeln setzen sich viele nicht ins Wartezimmer, andere stehen auf den Gängen, manche warten vor der Tür – so sieht ein alltäglicher Morgen in der Hausarztpraxis von Nadine Pigors aus.