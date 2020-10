Philipp Druschke hat gerade seinen Laden in der Dessauer Kavalierstraße aufgeschlossen, das steht auch schon das erste Ehepaar zwischen den festlich langen Kleidern, den farbenfrohen Blusen und den langen Reihen mit Sakkos und Hosen. Ein neuer Anzug für den Gatten soll es sein, erklärt die Frau, ihr Sohn heirate bald.



Der junge Geschäftsführer Druschke, in schwarzer Jeans, grauen Hemd und Weste, greift zielgerichtet in das Sakkoregal: grau, blau mit Muster oder ohne. Der Kunde wirkt leicht überfordert, Philipp Druschke bringt das nicht aus der Ruhe. Er berät, holt zugleich das passende Hemd, rückt dieses am Kunden zurecht. Und der gefällt sich im Spiegel, er lächelt. Kurze Zeit später ist das Ehepaar wieder verschwunden, mit einer großen Tüte auf der der grüne Firmenname zu lesen ist.

Schon als Kind immer wieder im Laden – und doch andere Pläne

Als Philipp Druschke im Herbst 1991 das Licht der der Welt erblickt, ist Deutschland seit fast einem Jahr vereint. Der Name Druschke hat in Dessau einen guten Ruf, immerhin ist das Bekleidungsgeschäft seit 1933 in der Muldestadt ansässig. Er wächst behütet auf, ist immer mal wieder im Laden, wird zum Einkauf mitgenommen. Doch zunächst zieht es ihn nicht in das familiengeführte Unternehmen. "In der 7. oder 8. Klasse wollte ich gern Landschaftsbau studieren."