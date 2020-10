Es ist früh am Morgen, als Robin Pietsch bei Diethard Trick auf den Parkplatz einbiegt. Bei ihm in der Teichwirtschaft Veckenstedt kauft Robin Pietsch seinen Fisch. Seit sieben Jahren schon, stellen die beiden fest, während im Bottich die bestellten Lachsforellen noch zappeln. Frisch muss der Fisch sein, so wie in Veckenstedt. Ohne lange Wege und gut; die Qualität ist Spitze.

So freundlich er sonst ist, in dem Punkt ist der 32-jährige Pietsch knallhart. Er verlangt höchste Qualität und die bekommt er, hier im Harz. Diese Region ist seine Heimat; in Blankenburg aufgewachsen, wohnt er inzwischen mit seiner Freundin in Wernigerode. Veckenstedt liegt keine Viertelstunde Fahrzeit entfernt, er kennt seine Händler und weiß, wie sie produzieren.

Sternenküche im Harz