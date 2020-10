Toni Eggert ist mal wieder zu Hause in Ilsenburg, um die Eltern zu besuchen und den Bruder – vor allem aber, um zu arbeiten. Denn seine Rennschlitten, mit denen er bei Weltcup- und WM-Rennen durch die Eiskanäle in aller Welt rauscht, baut der 32-Jährige selbst. In der Zimmerei des Vaters in Ilsenburg entstehen sie – Hightech-Geräte aus Metall, Karbon und Polyester, und bis ins kleinste Detail von ihm selbst durchkonstruiert.