Durch Geschäfte und Möbelhäuser bummeln – das geht auch in Sachsen-Anhalt vorerst nicht mehr (Symbolbild). Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt werden zur Eindämmung des Coronavirus zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen geschlossen. Das sieht eine Verordnung der Landesregierung vor, die am Mittwoch (18. März) in Kraft tritt. Die Einschränkungen gelten dann über einen Monat – bis einschließlich 20. April. Das hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstagmittag bekanntgegeben – gemeinsam mit Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und Bildungsminister Marco Tullner (CDU).



Folgende Regeln und Verbote sollen helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen:



Veranstaltungen (öffentlich oder nicht-öffentlich) mit mehr als 50 Teilnehmern werden verboten. Für kleinere Veranstaltungen sind strenge Auflagen vorgesehen. So soll zwischen den Teilnehmern ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Außerdem muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

Clubs, Diskotheken, Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Wettannahmestellen, Spielbanken werden geschlossen – ebenso wie Theater, Kinos, Konzerthallen, Museen, Bürgerhäuser, Jugendzentren, Bibliotheken, Zoos, Schwimmbäder, Saunen, Bordelle sowie Mensen von Universitäten und Hochschulen.

Schankwirtschaften dürfen ebenfalls nicht mehr öffnen.

In Restaurants dürfen nicht mehr als 50 Gäste gleichzeitig anwesend sein. Zwischen den Tischen muss es einen Abstand von zwei Metern geben.

Für Krankenhäuser gelten strenge Besuchsregeln: Patienten dürfen nur einen Besucher pro Tag für je eine Stunde empfangen. Für die Unikliniken Magdeburg und Halle gibt es ein generelles Besuchsverbot.

Kinderspielplätze dürfen vorerst nicht mehr genutzt werden.

Jahrmärkte und Volksfeste fallen aus.

Der Betrieb auf Sportanlagen wird untersagt. Hierbei können aber Ausnahmen beim Landesverwaltungsamt beantragt werden. Das gilt insbesondere für Athleten, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten.

Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet

Der Einzelhandel schließt bis auf Ausnahmen. Geöffnet bleiben demnach:



Geschäfte für Lebens- und Futtermittel, Großhandel, Wochenmärkte

Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Waschsalons

Tankstellen, Poststellen

Banken und Sparkassen

Buch- und Zeitschriftenhandel

Auch Lieferdienste sollen aufrecht erhalten bleiben.

Hörakustiker, Optiker, Dienstleister und Handwerker können ihren Tätigkeiten weiter nachgehen.

Gerichte, Staatsanwaltschaften und Behörden, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, schließen ebenfalls nicht.

Werkstätten für behinderte Menschen bleiben für diejenigen geöffnet, die keine andere Betreuung haben – sowie für Menschen mit Behinderungen, die eine Tagesstruktur benötigen.

"Schmerzliche Einschnitte" für Bevölkerung und Wirtschaft

Haseloff sprach mit Blick auf diese Schritte von schmerzlichen Einschnitten für das öffentliche und private Leben sowie die Wirtschaft. Das öffentliche Leben werde so stark eingeschränkt wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Schutz der Menschen im Land habe aber oberste Priorität. Wer der Verordnung nicht folge, begehe eine Straftat.



Kein Sektor werde ohne Auswirkungen aus der Coronakrise herauskommen, so Haseloff weiter. Deswegen komme es nun auf den Zusammenhalt in der Bevölkerung an. Sorgen um Lebensmittelengpässe müsse man sich nicht machen.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs ist gesichert. Ministerpräsident Reiner Haseloff

Damit genügend Waren transportiert werden können, hat die Landesregierung eine Ausnahmegenehmigung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot beschlossen. So soll sichergestellt werden, dass auch weiterhin ausreichend Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Produkte erhältlich sind. Die Regelung gilt vorerst bis Ende August.

Keine eingeschränkten Öffnungszeiten für Restaurants

In der Gastronomie dürfen vorerst nicht mehr als 50 Gäste gleichzeitig anwesend sein. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Anders als in anderen Bundesländern sollen in Sachsen-Anhalt Gaststätten und Restaurants nicht bereits um 18 Uhr schließen. Gesundheitsministerin Grimm-Benne und Regierungschef Haseloff begründeten dies auf Nachfrage damit, dass die Lage im ländlich geprägten Sachsen-Anhalt anders sei als in Ballungsgebieten. Gaststätten auf dem Dorf seien oftmals wichtig für die Daseinsvorsorge älterer Menschen. Deshalb habe man sich entschieden, die Öffnungszeiten dort vorerst nicht zu begrenzen. Auch eine Ausgangssperre wie in Frankreich, Spanien und Italien sei mit Blick auf die derzeitigen Ansteckungszahlen nicht nötig.



Zu weiter erlaubten touristischen Übernachtungen – zum Beispiel im Harz – sagte Grimm-Benne, an dieser Stelle fahre man einen anderen Kurs als vom Bund vorgeschlagen. Grund sei, dass viele Übernachtungen nicht aus touristischen Gründen erfolgten – sondern um Dienstleistungen zu erfüllen, etwa von Handwerkern.

Schulen und Kitas ebenfalls dicht

Schulen und Kitas sind in Sachsen-Anhalt bereits seit Montag geschlossen – vorerst bis Ostermontag, den 13. April 2020. Über die nun dazukommenden Schließungen hatte sich Ministerpräsident Haseloff am Dienstagmorgen in einer Telefonschalte mit Landräten und Oberbürgermeistern abgestimmt. Zuvor hatten Bund und Länder die neuen Schritte zur Eindämmung des Coronavirus am Montag gemeinsam vereinbart. Ziel der Abmachungen ist es, soziale Kontakte einzuschränken und die Ausbreitung des Virus damit zu verlangsamen.