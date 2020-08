Zu Beginn der Coronakrise in Deutschland hatten die Gesundheitsämter ihre Personalnot beklagt . In Sachsen-Anhalt waren Anfang des Jahres bei 12 der 14 Gesundheitsämter mindestens 30 Stellen für Amtsärzte unbesetzt. Vom Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt hieß es im April auf Nachfrage des MDR, dass das Personal in den Gesundheitsämter aufgestockt worden sei.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte am Donnerstag angekündigt, die Gesundheitsämter langfristig stärken zu wollen. In den nächsten Jahren sollen demnach vier Milliarden Euro in den kommunalen Gesundheitsdienst investiert werden, etwa in die personelle und digitale Ausstattung der Gesundheitsämter, in Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie in die Bezahlung.