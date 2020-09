Wir haben bei Facebook unsere Nutzer nach ihrer Meinung zum Thema gefragt:



Katharina Schiller: "Es kommt drauf an, was die Kleinen haben. Bei Durchfall zb ja aber wegen Schnupfen nicht...manchmal reicht auch ein Krankenschein, damit man sieht, dass es in ärztlicher Behandlung war."



Marcel Weiser: "Ja das stimmt, diese Gesundschreibungen ,das Unsere Tochter wieder Gesund ist....benötigen Wir auch ,um die kleine wieder unter Kinder in die Kita hinbringen zu dürfen.....,das traurige ist,das man die lange Wartezeit beim Kinderarzt mit in kauf nehmen muss....und da könnte man vielleicht etwas dran ändern.....,aber sonst hege ich die Hypothese,das solch Maßnahme gerechtfertigt ist gegenüber den Kids von Seiten der Erzieher/in,weil Sie gegenüber den Kindern eine Staatliche - Aufstspflicht ausüben und sich diesbezüglich absichern wollen,das es auch allen Kindern gut geht.....die auf engstem Raum miteinander spielen/Spaß haben wollen



Nicole Reneid: "Bei uns ist das so geregelt: Ruft mich der Kindergarten an und ich muss mein Kind abholen weil es ihm net gut geht muss ich zum Arzt und dann auch eine Gesundschreibung bringen... Lass ich mein Kind zu Hause weil es sich frühs net fühlt oder ähnliches muss ich net unbedingt zum Arzt und brauch auch keine Gesundheitsschreibung... Ausgenommen sind natürlich ansteckende Krankheiten, da muss man eine haben.... Ich hab noch nie was bezahlt...."



Anmerkung: Die Aussagen haben wir unbearbeitet kopiert und eingefügt.