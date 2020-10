Mit 43 Prozent, die für einen Weihnachtsbesuch gestimmt haben, ist die Motivation in Sachsen-Anhalt hinter Thüringen und Sachsen mit am größten. Sachsen ist laut der Umfrage die einzige Region in Deutschland, in der mehr Leute für einen Weihnachtsmarktbesuch sind als dagegen. In einigen Regionen Deutschlands liegt der Wert der Ablehnung eines Weihnachtsmarktbesuchs bei mehr als 60 Prozent.