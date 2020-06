Lehrervertreter wollen verhindern, dass schon bald alle Grundschüler in Sachsen-Anhalt wieder täglich zur Schule gehen. Die Bildungsgewerkschaft GEW teilte mit, sie unterstütze eine Grundschullehrerin bei einer Klage am Oberverwaltungsgericht. Man gehe damit gegen die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung des Landes vor. Grund seien Bedenken hinsichtlich der Ansteckungsgefahr für Kinder und Lehrer.

GEW-Landeschefin Eva Gerth Bildrechte: imago images/Christian Schroed

GEW-Landeschefin Eva Gerth sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Gewerkschaft sei nicht generell gegen die Eindämmungsverordnung. Die Kritik richte sich gegen den Teil, der Bildungsminister Marco Tullner (CDU) freie Hand gebe, die Schule zu organisieren. "Der Bildungsminister nutzt das ja im Moment, um die Schule so zu organisieren, dass alle Grundschulkinder ohne das Abstandsgebot in eine Klasse kommen sollen", so Gerth.