Damit Frauen häuslicher Gewalt entkommen können, gibt es in Sachsen-Anhalt 19 Frauenhäuser mit insgesamt 191 Plätzen. Zu den größten Frauenhäusern im Land zählen Magdeburg und Halle. Auch in Aschersleben, Köthen und Zeitz gibt es die Anlaufstellen. Männerschutzhäuser gibt es in Sachsen-Anhalt nicht.

In den Notunterkünften kommen die betroffenen Frauen und zum Teil ihre Kinder übergangsweise unter. Eine Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser sagte, dass einige dieser Einrichtungen immer vollständig ausgelastet seien. In der Landeshauptstadt Magdeburg sind zuletzt immerhin vier Plätze im Frauenhaus hinzugekommen – das Angebot ist von zehn auf 14 Plätze erweitert worden.

In ganz Sachsen-Anhalt suchten etwa 700 Frauen Schutz in einem der Frauenhäuser. Diese Zahl ist nach Angaben der Sprecherin Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser in den vergangenen Jahren etwa konstant geblieben. Allerdings habe sich die Dauer der Aufenthalte im Frauenhaus verlängert. Denn in Städten wie Magdeburg, Halle oder Wernigerode sei es schwerer geworden, schnell eine neue Bleibe für die Frauen zu finden. In ihre eigentlichen Wohnungen könnten die Frauen oft nicht mehr zurückkehren, da sie von ihrem Partner geschlagen, bedroht oder erniedrigt wurden, erklärt die Sprecherin.