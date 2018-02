Bundespolizei Mehr Gewalt an Bahnhöfen

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Gewalttaten an Bahnhöfen und in Zügen deutlich gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Bundespolizei hervor. Demnach wurden 2017 in Sachsen-Anhalt an Bahnhöfen und Haltepunkten 313 Angriffe registriert – 84 mehr als im Jahr zuvor.

In den Zügen stieg die Zahl der Körperverletzungen in den vergangenen fünf Jahren in Sachsen-Anhalt von 35 auf 87, in Sachsen von 70 auf 96 und in Thüringen von 22 auf 43 Angriffe an.