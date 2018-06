Nach der Hitze Gewitter tobten im Süden des Landes

Auch andere Teile von Sachsen-Anhalt waren betroffen. So fielen in Harzgerode in 24 Stunden 53 Liter Regen pro Quadratmeter. Laut MDR-Wetterstudio wird auch der Norden des Bundeslandes das schlechte Wetter am Freitag noch zu spüren bekommen. Die Gewitter kämen schnell und blieben lange, weil es fast keinen Wind gebe. Unwetter könnten lokal in ganz Sachsen-Anhalt auftreten.