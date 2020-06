Naturschauspiel und vollgelaufene Keller Schwere Gewitter richten Schäden an

Über weite Teile Sachsen-Anhalts sind am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag schwere Gewitter hinweggezogen: Was für die einen ein Naturschauspiel war, richtete bei anderen Sachsen-Anhaltern zahlreiche Schäden an.