Berufsverkehr Staus und Unfälle wegen rutschiger Straßen

Probleme gibt es auch in den Höhenlagen des Harzes. Dort sind wegen erneuten Schneefalls vor allem Lkw-Fahrer betroffen. Auf dem Brocken liegen bei Temperaturen von minus fünf Grad und anhaltendem Schneefall aktuell mehr als eineinhalb Meter Schnee. Ein Sprecher der Polizei in Halberstadt sagte, dass bei Unfällen mehrere Menschen leicht verletzt worden seien. In Schlanstedt überschlug sich eine Autofahrerin mit ihrem Wagen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Bundesstraße 185 fuhr ein Linienbus auf einen Lastwagen auf, verletzt wurde dabei niemand.